Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in diretta a #CTCF su Rai Due:



SUL COVID - "Io, i miei due figli e mia moglie abbiamo avuto il Covid. Ora sto bene ma è stata dura, per 15 giorni. Ci ho messo altri 15 giorni per recuperare, ho sofferto tanto. I miei ragazzi hanno sofferto meno, soprattutto Daniel".



SULLA RIPRESA - "Bisogna provare a finire il campionato, il calcio è un'azienda da 5 miliardi con un'importanza economica e sociali. Gli altri sport sono sostenuti dal calcio, dobbiamo adattarci ma bisogna provare. E' difficile mettere insieme le parti, c'è un'idea generale di ripartire. La coesione c'è, l'idea della Lega è chiara, ma va trasferita a Figc e Governo. Servirebbe un solo tavolo per riportare il calcio alla vittoria, va considerata anche la salute mentale dei giocatori quando si parla di ritiro, dopo 60 giorni di lockdown. Il ritiro provocherà infortuni e problemi. Chiaramente tutto va fatto in sicurezza, ma bisogna provarci".



ANCORA SUL VIRUS - "Quando l'ho avuto io si sapeva poco, non sono mai arrivato ad avere problemi respiratori. Ho capito di avercelo da quello che sentivo dai virologi".



SUL MILAN - "La storia della mia famiglia col Milan è talmente lunga che difficilmente avrà una fine"



SU CHI VINCE CAMPIONATO - "Spero la Lazio, la Juve ha vinto troppo".