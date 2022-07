Charles De Ketelaere è atteso da una giornata intensa: il Milan volerà in Belgio per cercare di dare il giro di vite finale e strappare il sì del Bruges per la cessione del trequartista, che da parte sua ha già detto sì ai rossoneri. L’intesa è totale: 2,5 milioni all’anno più bonus per cinque anni al giocatore, pronto a prendersi il ruolo alle spalle della punta.



COME IL LEEDS? – Gli inglesi avevano offerto 37, il Milan è arrivato a 35: prima 20, poi 28, poi 30, più 5 di bonus. Ancora non basta, ma la distanza non è mai stata così sottile. Il viaggio in terra fiamminga è volto proprio a dare l’ultima accelerata ad una trattativa da chiudere quanto prima per dare il via libera (nei piani del Diavolo) alle visite mediche tra giovedì e venerdì. Sempre che i belgi non decidano di fare muro a oltranza in questa e nelle eventuali prossime occasioni. In questo caso, come vi abbiamo raccontato, Maldini e Massara si vedrebbero costretti a considerare alternative, mentre fino a questo momento la priorità è sempre stata una e una soltanto.



E POI? – Poi la settimana, che è partita con il rinnovo di Ibrahimovic, vedrà il contatto con Fabio Paratici a Milano per discutere della fattibilità dell’operazione Tanganga per completare la difesa, e quindi si guarderà al centrocampo, ancora orfano di Kessié e del suo erede designato, Renato Sanches, che continua a prendere tempo. Arrivano dunque giorni estremamente importanti per i rossoneri.