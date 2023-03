Quando al 60’ minuto la panchina segnala ache sta per essere sostituito e il francese si fa ammonire apposta per saltare l’Udinese e non il Napoli, si capisce chiaramente che. Un minuto dopo Pioli opera contemporaneamente tre cambi che di solito si fanno durante il tempo di recupero quando si hanno almeno due gol di vantaggio. Della serie: se già esiste il problema che non si segna molto, decidere di inserire per la mezz’ora finale De Ketelaere, Ibra e Origi equivale ad avere la matematica certezza che la partita finirá 1 a 0.. Pioli e di conseguenza la squadra in campo, hanno inconsciamente pensato: “Non ci ha segnato il Tottenham di Kane in 180 minuti, figuriamoci se ci fa gol la Salernitana di Diá in 30”.. La squadra si rilassa, sente di aver già vinto la partita e di aver agganciato l’Inter al secondo posto ed è così che la difesa inspiegabilmente si addormenta e lascia tutto solo il senegalese davanti a Maignan, libero di accompagnare in rete l’assist di Brazaric, anche lui in discesa solitaria sulla fascia. Incassato il meritatissimo pareggio della squadra di Paulo Sousa, che già nel primo tempo stava per approfittare di un paio di clamorosi cali di tensione dei rossoneri, il Milan si sveglia e capisce che buttare via altri due punti in chiave quarto posto è un sacrilegio. Si butta in avanti e prova a travolgere gli ospiti, ma il problema è che non ci sono più Giroud e Leao (18 gol in due) ma i tre di cui sopra (1 gol in tre).. Alla vigilia aveva detto: “Mando in campo la formazione migliore” e così ha fatto schierando 10/11 dei titolari di Londra. Ma poi ha stravolto la squadra cambiando un reparto intero, quando mancavano ancora 2/3 di partita. Un messaggio davvero deleterio consegnato al gruppo.. Il francese, dopo il gol e la superba rovesciata, era in grande forma e avrebbe potuto stare ancora in campo e dare una mano alla squadra. Invece è uscito al 60’ e salterà anche Udine, per essere certo di scendere in campo a Napoli dopo la sosta.Insomma una serataccia con due punti buttati via davvero malamente.L’unica vera attenuante per il Milan è che. Proprio la storia europea di 25 anni degli squadroni rossoneri ce lo insegna. Le gare prima e dopo i turni delle eliminatorie dirette di Champions sono sempre a forte rischio. Per tanti motivi.. Speriamo che il tecnico ne faccia tesoro in vista dei quarti di finale che si giocheranno nell’arco di 7 giorni. Prima, in mezzo e dopo, il Milan ha tre impegni contro Empoli, Bologna e Lecce, che sulla carta hanno più o meno lo stesso quoziente di difficoltà della Salernitana.. Peccato davvero, perché la partita contro la Salernitana è stata gestita davvero male e l’occasione di tornare al secondo posto non era da perdere. In tutto questo,sicuramente scadente nella gestione della partita e sui singoli episodi,per una squadra e un allenatore che devono invece prendersi le loro responsabilità. Come peraltro hanno sempre fatto.