La delegazione del Milan è tornato da Madrid. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno incontrato la dirigenza del Real Madrid, per capire quali sono i giocatori in uscita dalla Casa Blanca e capire la loro situazione e conseguenti margini di manovra, con i vari Ceballos, Mariano Diaz, Borja Mayoral e Sergio Reguilon che hanno le valigie in mano. Intercettato da Sky Sport, Maldini ha parlato così: "​Incontro con il Real Madrid? Tutto bene. Arrivano buone notizie per Giampaolo? Sempre buone notizie. Ottimismo per questo nuovo Milan? Sempre, sì".