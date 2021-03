Il direttore tecnico delPaolo, ha parlato nel prepartita della sfida contro il"Non viviamo di ricordi, ma questo stadio è magico per noi"."La storia si trasmette da sola perché tutti i nostri ragazzi hanno ben chiaro cosa sia stato il Milan nel panorama europeo e italiano. Già San Siro, la sede, Milanello, vedere certe foto fa capire cosa vuol dire giocare per questo club, in serate come questa si senta ancora di più questa responsabilità​""Innanzitutto eravamo nella sala con Ferguson è strano vederci entrambi in Europa League perché le due squadre hanno un passato da Champions League. È un'occasione per entrambe anche se viviamo due momenti differenti. Loro hanno un fatturato che permette di avere delle sicurezze sul futuro della società, noi invece stiamo lottando per arrivare a quel punto. . Il risultato sportivo purtroppo è matematico rispetto a quello che è il fatturato"."Ferguson è sempre un piacere vederlo, sta bene dopo il problema di salute che ha avuto. Ha ricordato della risposta in malo modo datagli da mio papà quando gli chiese di andare al Manchester United"."Ha sempre giocato una via di mezzo tra esterno e punta, con il nostro sistema di gioco le migliori gare le ha fatte partendo da sinistra, ma a volte ci dimentichiamo che è un ragazzo del 99, può essere un giocatore determinante, ci vuole tempo per poterlo fare crescere. A volte il tempo in squadre come il Milan è abbastanza limitato""Una partita dura, probabilmente l'avversario peggiore da affrontare e arriva dopo tante assenze. A livello di stimoli è il massimo ed è una prova di crescita perché si devono affrontare queste sfide per diventare grandi""Kessie innanzitutto la sua crescita è realmente esponenziale, non solo per quello che dà in campo, ma anche come guida per i ragazzi per ciò che fa in campo e fuori. Dopo Ibra è quello che aiuta di più""Tomori è un difensore che ha caratteristiche diverse dai nostri e quindi lo sfruttiamo come tale soprattutto contro squadre che attaccano in velocità come il Manchester United".- "Risponderei sempre allo stesso modo".