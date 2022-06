Maldini per almeno altri 2 anni (c'è l'opzione per il terzo) sarà ancora il responsabile dell’area tecnica del Milan eil suo primo e fidato collaboratore.e in coda a una giornata lunghissima, cominciata per Paolo la notte precedente, quando sulla mail personale gli è arrivata da New York la bozza definitiva del contratto.Le parti si sono confrontate in video conference anche con, da New York. Due gli avvocati al fianco di Maldini, può essere che uno rappresentasse Massara, visto che il ds aveva lasciato Casa Milan nel primo pomeriggio, diretto a Rimini.Al momento non sappiamo se Maldini è riuscito ad ottenere altro rispetto alla bozza della notte, è probabile di sì, perché Paolo è entrato in riunione già convinto di firmare e se l’incontro è durato tanto non è stato perché servisse convincerlo.. Per i dettagli ci sarà tempo, ciò che oggi conta è la conferma che la storia tra Maldini e il Milan continua.