Il dirigente rossonero Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:



Cosa chiedete alla partita?



“Come ha detto Boban giovedì, dobbiamo pensare partita per partita. Dobbiamo uscire da questa situazione difficile in classifica pensando a una partita alla volta".



È già una partita decisiva?



"No, ma è importante perché davanti vanno spedite. Non possiamo perdere il passo".



C'è più ottimismo dopo la partita con la SPAL?



“Tre punti fanno bene, la classifica si muove e fa piacere. Potevamo avere due punti più per la partita con Lecce. Ma ora è inutile pensare al passato, dobbiamo affrontare un trittico di partite difficile, ma arriveremo preparati".



Che consigli dai ai difensori per fermare Ciro Immobile?



“Magari posso darli a Duarte che non è abituato agli attaccanti italiani, Romagnoli e Musacchio non hanno bisogno di consigli. Immobile scatta per 95’ a partita e si fa trovare in profondità. Quella è la sua pericolosità”.