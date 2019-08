A margine della presentazione di Bennacer, Duarte e Leao, il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato ai cronisti presenti e rilasciato alcune dichiarazioni relative al mercato dei rossoneri, soffermandosi sulle cessioni: "Ci sono due terzini in uscita. Laxalt e Strinic? Si".



ATTACCO - Non solo la difesa però, Maldini commenta anche la situazione relativa all'attacco, tra entrate e uscite: "Ci sono novità su Correa? No. Qualcosa di concreto per Andrè Silva? Al momento no, tutto fermo. Il mercato è ancora aperto perché mancano due settimane, ma la priorità è alle cessioni".