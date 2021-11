. Manca solo l’annuncio per il rinnovo di Stefano Pioli che si legherà al club rossonero per le prossime due stagioni. Non cambierà la politica che sta portando a dai grandi risultati nell’ultimo biennio: si punta all’inserimento di giovani talenti che possano aumentare il loro valore tecnico ed economico in rossonero.. Con la maglia dell’Angers è già protagonista in Ligue 1 dove ha realizzato ben 2 gol in stagione, tanto da aver attirato le attenzioni di mezza Europa. Il Milan è rimasto folgorato dalle sue prestazioni con l’under 21 francese e ha già preso informazioni con il suo club che lo valuta ben 10 milioni di euro.- Non si ferma il lavoro dell’area scouting che ha segnalato il nome di, gioiellino 18 enne del Las Palmas. In questa stagione in dodici partite ha già segnato un gol e fornito un assist, può giocare sia come trequartista che come attaccante esterno. La concorrenza è tanta (su di lui ci sono anche Barcellona e Real Madrid) ma il Milan può sfruttare gli ottimi rapporti con gli agenti del ragazzo per provare a chiudere l’operazione. Tutto fatto invece per il classe 2003, operazione chiusa con il Borgosesia per 100 mila euro. Il ragazzo è già stato a Milanello e andrà a rinforzare, da gennaio, la formazione Primavera.