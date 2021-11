Intervistato da Sky, l'ex centrocampista dell'Inter, Paul Ince, è tornato con la memoria ai suoi tempi e a quando viveva da protagonista il derby di Milano.



“Quei fumogeni, non riuscivo a vedere il giocatore accanto. L'atmosfera era incredibile, e la notte seguente è come se fossi il re della città. Quando vinci il derby, puoi fare quello che vuoi a Milano. Mangiare, bere gratis, ballare. Tutto quello che vuoi. Sei il re della città per una notte".