Florian Thauvin e il Milan, prove di intesa. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno avuto un contatto con gli agenti dell'esterno offensivo classe 1993 nel corso della scorsa settimana. C'è l'idea di andare avanti nella trattativa.



OCCASIONE A ZERO- Florian Thauvin è un vero e proprio pallino di Frederic Massara che aveva provato a portarlo alla Roma negli anni scorsi. Il nazionale francese ha un contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora trovato l'accordo con il Marsiglia per il rinnovo. Ecco perché il Milan vuole trovare un accordo con gli agenti e provare a prendere il giocatore a parametro zero o anticipando il suo arrivo a gennaio pagando un indennizzo al Marsiglia. Lavori in corso, il Milan punta Thauvin.