Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio del derby contro l'Inter: "La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. Non era mirata ad un anno in cui davamo tutto per poi sparire, ma cercare di mantenere questo livello e migliorare gli obiettivi".



Sull'avvento di RedBird: "Prima sensazione? Credono nel progetto. Il progetto continuerà ad essere all'insegna della sostenibilità, senza debiti e non andare oltre le proprie possibilità".



Su De Ketelaere: "Ha avuto esperienza in Champions, è un giocatore di classe. Il mister avrà fatto, in piena libertà, questi calcoli e si presenta con De Ketelaere titolare".