. Tutto scorre, prosegue senza ulteriori strappi.. Certo, tutto è sempre possibile, l’ex capitano è ancora giovane. Ma, con questa società, il suo tempo sembra giunto al termine. “Se resto? La storia della mia famiglia col Milan - ha detto pochi giorni fa a Che tempo che fa - è talmente lunga che difficilmente avrà una fine…”. Un messaggio che suona come un commiato anticipato.Così il direttore tecnico rossonero (sì, lo è ancora) attende, con professionalità, l’evolversi degli eventi.. Ripartirà il campionato, e con esso la rincorsa a un piazzamento vista Europa. Poi la Coppa Italia, contro la Juve: occasioni per rendere meno amara l’ennesima stagione con più delusioni che gioie.. Un’indiretta protezione, dunque, anche del proprio lavoro.. La proprietà è pronta a cambiare guida tecnica e direttore sportivo, con Rangnick fulcro di un meccanismo composto anche da Moncada e Alstadt (per il mercato). All’ex capitano la società non ha perdonato l’errore Giampaolo e una generale scarsa propensione ad assumersi responsabilità nei momenti difficili.@andreasereni90