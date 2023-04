Manca sempre meno a Milan-Napoli, atteso quarto di finale di Champions League, e i motori sono sempre più caldi. Specialmente in casa rossonera, lì dove c'è ancora un conto in sospeso con Istanbul. E sarà proprio la città turca ad ospitare la finalissima dell'attuale Champions League. Lo sa pure Carlo Ancelotti che, ha svelato Paolo Maldini, ha chiamato l'attuale dt del Milan, subito dopo l'ultimo sorteggio.



"Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul - le parole di Maldini in occasione di una videoconferenza con alcuni tifosi rossoneri presenti a Kiev -. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: “Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì?".



L'ex capitano ha poi aggiunto: "Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. È successo già altre volte. Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla".