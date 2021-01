Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, parla a Sky Sport di Fikayo Tomori, difensore arrivato dal Chelsea e oggi titolare per la prima volta in rossonero: “​E' un ragazzo che può fare la differenza fisicamente, ha la capacità di aggredire e di difendere in una linea a quattro. Il calcio va verso l'uno contro uno ma non bisogna mai perdere l'idea di compattezza. Lui combina queste due cose molto bene, il difetto forse è che ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche".