Reduci dalla missione in Belgio per De Ketelaere, Maldini e Massara sono stati fermati dai giornalisti all'aeroporto. Poche parole ma la sensazione che per il talento belga si sia sulla strada giusta. "Sì, è andata bene. C'è fiducia. C'è l'intenzione di chiudere? Ci proviamo", queste le parole. Le parti si riaggiorneranno, a distanza, nelle prossime ore.



LA SITUAZIONE - Il Milan ha offerto 30 milioni più due di bonus, avvicinandosi molto alla chiusura, che però ancora non arriva nonostante con il giocatore ci sia da tempo un accordo sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. I prossimi giorni saranno decisivi per tentare di raggiungere un accordo con il Bruges, Con un po' di fiducia in più, almeno a sentire le parole di Maldini.