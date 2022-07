Il Milan cede in prestito Daniel Maldini. Secondo la Gazzetta dello Sport, il figlio d'arte è destinato allo Spezia, dove può fargli posto Antiste, nel mirino del Sassuolo così come De Luca (Sampdoria), Lucca (Pisa) e Pinamonti (Inter) vista l'imminente partenza di Scamacca al West Ham.



Juric per il suo Torino preferisce Rog del Cagliari (cercato pure dalla Sampdoria) a Maggiore, per il quale si riaffacciano timidamente anche Sassuolo, Bologna e Fiorentina.

Il portiere Provedel verso la Lazio: al suo posto naufraga l'ipotesi Carnesecchi (Atalanta), la prima scelta resta Dragowski della Fiorentina. Chi arriverà sicuramente sarà il centrocampista Kovalenko, dall’Atalanta – già la scorsa stagione allo Spezia – in prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni di euro.