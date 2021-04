Una sfida importante, quasi decisiva.i tre punti sono vitali per non perdere il ritmo Champions e per tenere lontana la squadra di Simone Inzaghi, al momento in ritardo di otto punti ma con una partita da recuperare (il 18 maggio con il Torino) e per questo non del tutto tagliata fuori dalla corsa per l'Europa che conta. Pioli, che da ex ha motivazioni in più, non potrà contare su Ibrahimovic, ancora alle prese con un problema al polpaccio, il posto di attaccante centrale nel 4-2-3-1 dovrebbe essere preso da Mario Mandzukic, in vantaggio su Leao.Il croato, da quando veste il rossonero, ha giocato complessivamente 202' minuti tra campionato ed Europa League, senza mai lasciare il segno,Una scelta figlia dell' esperienza, quella che può garantire rispetto al portoghese, e di caratteristiche fisiche, ora che sta meglio fisicamente decisamente più funzionali dall'inizio rispetto a match in corso., compreso il gol all'esordio con la Juventus nella Supercoppa del 2015.Convincere domani potrebbe regalategli un finale di stagione da protagonista, l'unico modo per cambiare un futuro che sembra scritto., ma al momento non è un'ipotesi che prende in considerazione. Tocca a Mandzukic far cambiare idea a Maldini e Massara.