Mario Mandzukic vede il Napoli. Come riporta Sky Sport 24, il croato, out dopo la trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa, ha iniziato a correre e mette nel mirino la sfida contro i partenopei. Theo Hernanez e Rebic, invece, hanno lavorato a parte ma sembrano in grado di recuperare per la sfida europea contro il Manchester United.



Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, invece, hanno effettuato terapie personalizzate per recuperare dai loro infortuni muscolari.