Milanmania: Roma, poteva andare peggio. Vincere l'Europa League per una piccola rivincita sull'Inter

Andre Longoni

E allora sarà Milan-Roma ai quarti di Europa League. E' vietato esultare per i sorteggi (lo insegna la storia), ma possiamo dire tranquillamente che poteva andare decisamente peggio.



Anche il fatto stesso di non incrociare il Liverpool prima di un'eventuale finale, rappresenta un'ottima notizia, essendo quella di Klopp a oggi l'unica squadra apparentemente ingiocabile nella competizione. Il Leverkusen che il Milan eventualmente affronterà in semifinale, sta facendo qualcosa di incredibile in Bundesliga ma in Europa si trasforma, in negativo.



I rossoneri sono superiori alla Roma, lo dice la classifica in campionato, oltre al valore delle due squadre: però è un avversario decisamente cambiato rispetto a quello che Pioli ha affrontato, facendo sempre bella figura, con Mourinho in panchina. De Rossi l'ha rigenerato nell'animo, nel cuore e anche nel gioco, senza dimenticare che ha individualità importanti come Dybala e Lukaku.







E' una competizione che spesso viene snobbata ma che ora il Milan deve provare a vincere, per la serie l'appetito vien mangiando. E' l'unico obiettivo rimasto: il fatto di essere tranquilli in campionato e di aver messo ormai in cassaforte un pass per la prossima Champions, permetterà a Pioli di concentrarsi proprio sulle partite europee, facendo turnover in Serie A.



Potrebbe essere un motivo di soddisfazione anche nei confronti dei cugini interisti: una piccola rivincita rispetto al campionato che l'Inter sta dominando. In Europa però hanno fatto male: sono arrivati secondi in un girone mediocre, prova ne è il fatto che oggi di quel girone non c'era nessuna squadra al sorteggio, a differenza di quello del Milan, che ha portato ai quarti PSG e Borussia Dortmund. Nerazzurri che poi si sono fatti subito eliminare da un Atletico in crisi nera. Arrivare fino in fondo, provare a vincere l'Europa League e riuscirci, permetterebbe di dare un senso diverso alla stagione e di prendersi anche una rivincita, a distanza, nei confronti dell'Inter: cosa, questa. che non guasta mai.