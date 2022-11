Questa mattina all'Allianz Stadium di Torino si è tenutoper lo sviluppo del calcio italiano e, in particolare, delche oggi vede solo la Juventus come club protagonista, ma che nel futuro prossimo potrebbe vedere altre realtà scendere in campoGià in mattinata le parole del presidente della Lega Serie A,, aveva anticipato l'apertura all'investimento da parte di altre squadre: "Solo la Juve ha aderito con 1,2 milioni di euro di iscrizione post pandemia, ma è un'eccezione, gli investimenti sono troppo alti e".e a confermarlo è stata la presenza fra gli spalti dell'evento di, direttore sportivo dei rossoneri e da sempre molto attento ai giovani.Già, i giovani, sono coloro che più gioverebbero di questa iniziativa e, ipotizzando una partenza già da fine stagione ce ne sono tanti che potrebbero sfruttare l'eventuale partenza della seconda squadra per valorizzarsi con una porta sulla prima squadra (i giocatori impiegati in C possono anche all'occorrenza fare la spola).è già fin troppo avanti nel suo percorso, ma una squadra Under 23 potrebbe essergli utile per tenere alto il minutaggio. Diverso è il discorso per i talenti della Primavera giunti all'ultimo anno del percorso giovanile come gli attaccantiedo il difensore(già convocato da Pioli) o il portiereMa anche i 2004 più pronti come. Infine non vanno dimenticati anche quei giocatori usciti dalla Primavera e che rientreranno da prestiti più o meno convincenti come i bomber. Giovani già di proprità che hanno bisogno di una chance per giocare e testarsi nel calcio dei grandi. La seconda squadra è una via che il Milan vuole percorrere, a patto che i costi, come detto da Casini possano cambiare.