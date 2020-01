Il ds del Milan Frederic Massara parla a Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Vicinanza dei tifosi? La sentiamo moltissimo, anche oggi 60mila persone alle 12.30. Ci aiuta a spingere la squadra nonostante finora non sia stata una stagione positiva. Questo calore può darci una grande mano. Possibili altri rinforzi a gennaio? Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, sono arrivati Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. Non ci sono altre opportunità da sfruttare al momento, ma qualora si presentassero occasioni nelle prossime due settimane ci faremo trovare pronti".