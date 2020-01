Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria: "Ibra? Siamo davvero felici di poter riabbracciare un campione come Ibrahimovic e siamo convinti che ci aiuterà veramente molto a risalire. Dobbiamo concentrarci, soprattutto sulla partita, sulla Sampdoria, una partita da vincere assolutamente.Titolare? Si è messo a disposizione e di questo dobbiamo solo ringraziarlo perché è un campione che ha voluto subito arrivare e poter aiutare la squadra. E’ con noi da tre giorni, non gioca una partita da oltre due mesi e potevano già difficilmente immaginare che fosse della partita, siamo felice sia in panchina pronto a entrare".



SU TODIBO - "Nessun blitz, in questo momento stiamo valutando se ci sono le possibilità di trovare delle opportunità per rinforzarci ulteriormente. Si è parlato di Todibo, ci sono anche altri profili che stiamo studiano, vedremo, il mercato è lungo. Abbiamo altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan per portare avanti questa ipotesi altrimenti non sarà un problema".



SUL MERCATO - "Il mercato è sempre dinamico, le cose sono in evoluzione, in questo momento stiamo pensando che per completare la squadra potrebbe servirci un difensore e quello è il ruolo sul quale ci concentreremo prevalentemente, dopodiché fino al 31 gennaio c’è molto tempo".