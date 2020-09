Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sky prima del match contro il Crotone:



SU DIAZ E TONALI - "La prima da titolari, ma hanno già dato il loro contributo. Siamo fiduciosi, possiamo continuare nel solco del campionato scorso, nonostante gli impegni ravvicinati. A Crotone è dura, c'è entusiasmo"



SUL RIO AVE - "Settimana importante, non la più delicata"



SULLA DIFESA - "I nomi sono molti, la settimana sarà calda. Se ci saranno opportunità le coglieremo, ma siamo convinti di avere una squadra competitiva. Vedremo cosa proporrà l'ultima settimana"



SU HAUGE - "State correndo troppo, il Bodo ha messo in campo molti giocatori interessanti, non solo Hauge. In questo momento non c'è nulla per quanto riguarda questo nome, non dobbiamo rinforzare quel reparto. Vedremo se ci saranno occasioni, mancano pochi giorni. Abbiamo altre priorità"