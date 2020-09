Un attacco fatto di ritorni per la, perché dopo aver riabbracciatoi bianconeri non mollano la presa sue lo stesso classe 2000 ha già manifestato la ferma intenzione di ritornare a Torino. Alla base la voglia della Juve di allungare le rotazioni in attacco con l'ok di Pirlo e la volontà del giocatore di tornare nell'ambiente dove è cresciuto per rilanciarsi,: nonostante i due gol alle prime due uscite in Coppa di Lega, sono solo 13 i minuti collezionati nelle prime tre giornate di Premier League,, gara osservata interamente dalla panchina. Un segnale, come a dire che tra le fila dei Toffees non c'è più spazio per Kean, che continua a sperare nel ritorno 'a casa'.- Lavori in corso sull'asse Torino-Liverpool portati avanti da, agente dell'attaccante e intermediario di questa operazione, che dieci giorni fa ha incontrato la dirigenza bianconera e con la quale mantiene i contatti. Il tempo però scorre e la chiusura della finestra di mercato si avvicina, con due nodi ancora da sciogliere. Il primo riguarda, inevitabilmente, l'intesa da raggiungere con l'Everton.. Raiola lavora per ammorbidire la posizione degli inglesi, che nel frattempo: l'ultima suggestione porta ad, un'ipotesi che al momento non ha trovato particolari riscontri, ma non è l'unico nome circolato in orbita Toffees. La ricerca dell'Everton prosegue, il lavoro di Juve e Raiola pure e il tempo stringe: Kean attende segnali per il ritorno a Torino.