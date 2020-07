Frederic Massara, ds del Milan, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: "Pioli? Non erano in pochi a crederci, ha fatto un eccellente lavoro. Sono arrivate vittorie, ma già a gennaio c'era stata una crescita. E' una decisione moderata, giusta e meritata".



SULL'INCONTRO CON RAIOLA - "Siamo qui ogni due giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente. Ibra? Ci confronteremo con lui, è sereno, determinato e agguerrito. Un campione, ci sta dando un contributo indiscutibile".



SUL MERCATO IN ENTRATA - "Stiamo facendo valutazioni, sarà giusto confrontarsi con lui per capire dove migliorare la squadra. Qualche valutazione già è stata fatta, ma è presto".



SUL BUDGET DA 75 MILIONI - "Lo definiremo in questi giorni, siamo convinti di poter allestire una squadra più competitiva. Abbiamo ereditato una situazione complicata, siamo fiduciosi di poter fare gli investimenti giusti".