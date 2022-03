Frederic Massara si gode il Milan primo in classifica a pari punti col Napoli in vista dello scontro diretto di domenica sera allo stadio Maradona. Il direttore sportivo rossonero ha dichiarato alla presentazione del torneo Amici dei Bambini organizzato dall'Aldini Bariviera: "Noi dirigenti siamo dei figuranti, i veri protagonisti del calcio sono i giocatori e gli allenatori. Per lavorare nell'ombra ho avuto il miglior maestro che si potesse avere: Walter Sabatini".



"Il nostro percorso è iniziato due anni e mezzo fa, venivamo da una situazione finanziaria non facile e abbiamo dovuto prendere delle decisioni dolorose. Ma per fortuna abbiamo trovato un gruppo che è riuscito ad esprimersi al meglio e migliora di anno in anno, sorprendendoci sempre e così ci stiamo togliendo delle grandissime soddisfazioni".