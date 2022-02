Intervistato da Mediaset nel preparttia della sfida di Coppa Italia fra Milan e Lazio, il direttore sportivo del, ha anticipato così la gara“Questa è una competizione alla quale teniamo molto, sappiamo che può essere un traguardo difficile da raggiungere perché dobbiamo affrontare la Lazio molto forte e poi nel caso ci sarebbe un cammino non semplice. Ma siamo pronti e siamo fiduciosi di poter fare bene: ci teniamo davvero"."Che giocatore è Lazetic? È un ragazzo giovane e dal forte potenziale e noi abbiamo molta fiducia in lui. Ma dobbiamo essere consapevoli che è un ragazzo che si deve adattare a un campionato diverso, quindi non dobbiamo alzare troppo le aspettative nei suoi confronti. Ha delle belle qualità e siamo convinti che potrà dare il suo contributo ma con calma. Si sta allenando ma d’altronde anche lui veniva da una sosta del suo campionato, quindi deve ritrovare la condizione migliore ma ci sarà tempo e spazio anche per lui"."Soddisfatti di Maignan? È un portiere davvero forte, siamo molto felici del suo adattamento, è riuscito a integrarsi subito e molto bene in questo campionato. È diventato subito un punto di riferimento nello spogliatoio, siamo molto contenti di quello che sta facendo e siamo convinti che abbia ancora margini di crescita".- "Stupiti dalle parole di Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di ortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte, noi lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa e ci è sembrato corretto prima di ufficializzare l’acquisto di un nuovo portiere informare lui direttamente. È stato semplicemente un gesto che pensavamo che fosse apprezzato. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera”.