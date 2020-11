Il ds del Milan Frederic Massara è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Fiorentina: "Confermare Brahim Diaz? Sta facendo molto bene e siamo contenti di quello che ha fatto finora e siamo convinti che possa ancora dare tanto. Vedremo per quanto riguarda lui, ci siederemo più avanti con il Real Madrid e vedremo come andare avanti con la sua posizione, ma siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto. Maradona? Un genio assoluto, devo dire che ho letto molto spesso questo slogan: "Ho visto Maradona". L'ho visto anche io, andavo allo stadio per vederlo quando veniva a Torino. E' una perdita immensa per il calcio, siamo vicini alla famiglia e ai suoi cari".