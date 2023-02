"La partita è difficilissima, loro sono forti, è uno scontro diretto per la Champions League. Servirà una grande prestazione". Così ha esordito Ricky Massara, ds del Milan, a Dazn, prima della sfida casalinga con l'Atalanta.



IL NUOVO MODULO - "Le difficoltà di gennaio non dipendevano dal modulo, adesso con la compattezza difensiva riusciremo a fare meglio anche davanti. Avevamo perso certezze, anche mentali. Adesso, grazie a degli accorgimenti di Pioli, le stiamo ritrovando"



IL RIMPIANTO SUL MERCATO - Col senno di poi alcune mosse possono essere sempre fatte diversamente. Ma siamo contenti, abbiamo cercato di consolidare la rosa e costruire un patrimonio per il presente e per il futuro. Siamo più convinti della forza di questa squadra e della capacità di Pioli di farla rendere al meglio. De Ketelaere e gli altri giovani? Parliamo di ragazzi, rispetto a 2-3 anni fa sono arrivati in un Milan diverso e con più aspettative. Servirà un po' di tempo"



IL RINNOVO DI LEAO - "Siamo fermi al capitolo precedente ma vogliamo scriverne altri. Vogliamo trovare una soluzione con lui, con Giroud ma pure con altri. Speriamo di trovare una soluzione in tempi brevi"