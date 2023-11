anche se per ragioni di audience e interessi assortiti si parlerà per 15 giorni di possibile impresa e di spiraglio ancora aperto.A questo punto, però, meglio quarti che terzi, meglio fuori dall’Europa che ancora dentro l’Europa League. Sia utile in questo senso ricordare l’esito recentissimo delle stagioni 2020-21 e 21-22,Nonostante Pioli e la schizofrenia tecnica delle sue scelte, basti pensare a come ha gestito in questi mesi la linea mediana, già prima dell’ecatombe di infortuni, col cambio di modulo nella stagione meno adatta per farlo, l’unica in cui non c’era il vero regista e abbondavano i giocatori offensivi.smarrendo l’umiltà che ne aveva caratterizzato tutta la carriera. Quando l’umiltà è un grosso pregio, non un difetto. L’arroganza di cambiare ruolo ai calciatori, di pensare ai terzini mediani o agli esterni che fanno le mezze ali, come contro il Dortmund. La giovane freccia Bynoe-Gittens e il suo allenatore Terzic ringraziano.credono che possa essere importante proseguire il percorso in Europa League. Perché la coppa del giovedì vale qualcosa solo se la vinci, altrimenti è solo tempo perso (e punti persi in campionato). Senza impegni infrasettimanali, arrivare quarti sarebbe sicuramente più facile e quindi i commercialisti potrebbero subito pensare agl’incassi della prossima Champions e magari ad altri 6/7 milioni di attivo di cui farsi vanto.e non c’è sempre un avventato colpo di tacco di Leao da additare come causa di una mancata vittoria.Chi ha preso Pellegrino come unico rinforzo di difesa? Chi ha speso 28 milioni per Chukwueze, che ancora in Spagna non ci credono?Ci sarebbe l’alibi degl’infortuni, ma di quello nemmeno si può parlare troppo, perché finirebbe per ritorcersi contro Pioli e i suoi collaboratori e contro chi lascia stare ciascuno al proprio posto.@GianniVisnadi