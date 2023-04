Junior Messias ha parlato a Milan TV prima della sfida tra i rossoneri e il Lecce: "Mi sento bene. Sono entrato nelle ultime due partite. La condizione non è il massimo ma mi impegno ogni giorno per mettermi a disposizione del mister".



LA PARTITA - "Dobbiamo avere energia e atteggiamento, è molto importante partire subito bene. Abbiamo tempo per preparare la semifinale di Champions, dobbiamo concentrarci sul campionato adesso".



LECCE - "Sarà una partita difficile come tutte le altre. Abbiamo sempre fatto fatica con le squadre più in basso in classifica ma dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Dobbiamo fare le cose giuste e non pensare ai nostri avversari".