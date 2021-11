Una buona e una cattiva notizia per Stefano Pioli nelle seduta odierna. ​Junior Messias, che aveva subito una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra lo scorso 11 ottobre, è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo squadra: punta alla convocazione contro la Fiorentina. ​ Lavoro personalizzato, invece, per Romagnoli, già assente nel derby per un'​infiammazione all'adduttore.