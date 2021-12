Junior Walter Messias è intervenuto in televisione dopo la doppietta segnata al Genoa. Queste le sue parole: “Sono al Milan perché me lo sono meritato. E’ passato il tempo di parlare di favole, ora devo pensare al presente e quello che devo fare in campo. Io cerco sempre di dare il meglio, per lavorare al meglio per la squadra poi decide il mister la mia posizione. Che effetto mi fa stare al Milan? Quando arrivi a questo livelli ti devi abituare ad essere circondato da gente che ha fatto la storia del calcio. Ovviamente in un grande club è diverso quando vai in campo, perché tocchi magari meno palloni dato che ci sono altri giocatori forti. Io in Nazionale? No, non potrei giocare perché non ho il passaporto”.