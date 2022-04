Junior Messias non è sicuro di rimanere al Milan il prossimo anno. Il brasiliano, arrivato dal Crotone in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, non ha convinto nelle ultime partite e come scrive la Gazzetta dello Sport, decisivo sarà il finale di campionato. Solo a fine stagione i rossoneri prenderanno una decisione.