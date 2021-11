E' passato un mese e dieci giorni dal debutto di: un quarto d'ora da trequartista nella vittoria di Bergamo con l'Atalanta. Quella la prima e unica partita del brasiliano in rossonero. Poi ha passato più tempo in infermeria che in campo, sfortunato Junior.. Mai a disposizione di Pioli, un nuovo acquisto solo sulla carta. Che però ora è tornato a sorridere.- A Milanello infatti sono fiduciosi su un suo possibile ritorno per la gara in casa della Fiorentina alla ripresa del campionato.. Alla ricerca della continuità, perché la felicità diventa una conseguenza. Vuole dimostrare di poter stare in una big, quel sogno inseguito per anni e finalmente realizzato in estate è stato frenato da un maledetto stop fisico.- Messias sarà uno degli osservati speciali nei prossimi mesi, dai dirigenti che valuteranno se riscattarlo - a 5,5 milioni di euro - ma anche da. Era questa la caratteristica che aveva spinto la società a prenderlo a poche ore dalla fine della sessione del mercato:. Messias vuole convincere il Milan, Pioli ha un jolly in più per la corsa scudetto.