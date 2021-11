Romain Faivre è un profilo ritenuto perfetto dal Milan per l’idea di calcio di Pioli. La scorsa estate era andata in scena una lunga trattativa con il Brest che però si era impuntato con il giocatore, colpevole, a loro modo di vedere, di aver forzato il club. Ora il club rossonero non è così convinto di riprendere la trattativa.