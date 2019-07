Inizia con Predrag Mijatovic la settimana del Milan. L'ex attaccante e dirigente del Real Madrid, che ora collabora con Vlado Lemic, uno dei maggiori agenti croati, è entrato questa mattina nella sede rossonera per incontrare i dirigenti milanisti: il primo luglio il mercato del Milan entra nel vivo.



Diversi nomi di giocatori sul tavolo, visto che nella scuderia di Lemic ci sono Matic, Modric e Lovren. In maniera particolare, si parlerà del centrocampista del Real Madrid e del difensore del Liverpool, ma non è da escludere che vengano proposti altri nomi, per un Milan che ora sonda e ascolta, e che, dopo i colpi Krunic e Theo Hernandez (da ufficializzare entrambi), è pronto a fare sul serio. Con Mijatovic che incontra il Milan per la seconda volta in 10 giorni. Qualcosa si muove...