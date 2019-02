Il Milan non ha mollato Sergej Milinkovic-Savic. Dopo i grandi contatti della scorsa estate il club rossonero riproverà il colpo con la Lazio nel corso della prossima estate. Anche nella serata di ieri all'Olimpico, infatti, il club rossonero ha avuto solo riscontri positivi dal centrocampista serbo che potrebbe prendere in rosa il posto di Franck Kessie che ha mercato in Francia e Germania.