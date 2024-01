Il portiere del Milan Antonio Mirante ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia: "Oggi per i giovani non era facile, ma hanno giocato bene; è giusto dare loro i meriti. L’approccio non è stato dei migliori, poi abbiamo trovato soluzioni soprattutto sfruttando Chukwueze a destra. Il doppio vantaggio ci ha aiutato e ci siamo comportati discretamente. Peccato per il gol subito".



SIMIC - "Se non stacca la spinta è pronto. Mentalmente e fisicamente c’è, anche se non è altissimo. Rischia poco, è veloce e sa quello che deve fare; e anche quando serve un fallo. Ha grande prospettiva. Ma oggi i giovani mi sono piaciuti tutti, soprattutto Jimenez. In questa stagione piena di infortuni i ragazzi per noi devono essere importanti".