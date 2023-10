Il Milan in questa stagione ha già utilizzato in quel ruolo Maignan, Sportiello, Giroud e domenica sera si presenterà a San Siro al cospetto della Juventus con Mirante tra i pali.Una manciata di minuti giocati contro il Verona nell’ultima giornata dello scorso campionato e ora questo esame così importante per la classifica della serie A.Mirante poteva appendere i guantoni al chiodo e ora sarà titolare in serie A contro la Juve a 40 anni. Il mondo del calcio regala sempre delle storie da raccontare. Antonio ha convinto il club rossonero con un atteggiamento sempre propositivo: si è allenato con la fame del ragazzino. L’ottimo rapporto con Pioli è stata la chiave per una conferma che era tutt’altro che scontata.Figlio di Stefano, noto ex difensore del Milan degli anni '90 ed attuale opinionista sportivo dopo aver allenato la formazione Primavera rossonero,Per un giovane è sempre meglio la strada della continuità sul campo per crescere e migliorare. Poi la scelta è ricaduta sull’esperienza di Mirante, richiesta accontentata di Pioli. Utile per lo spogliatoio e per le liste Uefa, almeno fino a ieri quando è arrivata la doccia gelata della lesione al polpaccio subita da Sportiello. Il Milan ora ha bisogno del miglior Mirante anche sul campo per proseguire la marcia in vetta alla classifica di serie A.