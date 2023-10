"Andamento lento" cantava un Tullio De Piscopo in un successo del 1988. Un titolo che si può dare al recupero dai rispettivi infortuni di Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu: i tre anche oggi hanno svolto parte del lavoro a parte. Allo stato attuale, salvo sorprese dell’ultima ora, nessuno dei tre sarà inserito da Pioli nell’undici titolare domenica sera contro la Juventus. Il Milan non vuole forzare per non andare incontro a delle ricadute, le alternative in rosa non mancano.



UN SOLO BALLOTTAGGIO - L’emergenza nel ruolo di portiere, con la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello, sarà tamponata da Mirante. Pochi dubbi sul fatto che sarà Florenzi a prendere il posto di Hernández contro la Juve. A centrocampo spazio alla fantasia e alla verticalità del duo Adli-Reijnders con il grande dubbio che assale Pioli nelle ultime ore: fiducia in Musah che però è reduce dagli impegni della Nazionale americana o nella solidità di un Pobega che ha lavorato con continuità a Milanello? In attacco ci sarà il tridente titolare con Pulisic, Giroud e Leao.