Milan, missione Europa League: vincere per scrivere la storia, solo 5 club hanno vinto tutto in Europa

GS

Il Milan riparte in nuova grande serata di calcio europeo. Non è la coppa delle grandi orecchie, non sono le nottate né la classica musica al quale il Milan è abituato (nel corso della sua storia), ma il club rossonero vuole onorare sino in fondo la seconda massima competizione europea. Dalle 21, il Milan torna in campo in Europa League e si prepara a sfidare il Rennes nei playoff, validi per l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione continentale organizzata dalla UEFA. Il Milan, tra i club più vincenti al mondo, non è mai riuscito a vincere questa competizione: portarsi a casa l’Europa League, arrivando sino alla finale di maggio, vorrebbe dire entrare in una ristretta cerchia di società, capaci di vincere tutte le principali coppe europee (Champions League/Coppa dei Campioni, Europa League/Coppa Uefa, Coppa delle Coppe).



