Alla ricerca di alternative, occasioni per l'attacco. Il Milan ha acceso i suoi radar per diverse opportunità di mercato, una delle ultime sondate da Leonardo porta in Spagna: missione già fissata per lo scouting rossonero che andrà a studiare da vicino i progressi di Wissam Ben Yedder, attaccante francese classe '90 di proprietà del Siviglia che sta facendo particolarmente bene quest'anno ed è seguito da vicino anche dall'Arsenal in Premier League.



JOLLY PER IL DIAVOLO - Ha segnato 10 gol in 17 presenze complessive, ha passo e rapidità, non costa cifre iperboliche; insomma, Ben Yedder risponde all'identikit del Milan ma più come jolly d'attacco per giugno che per gennaio quando l'obiettivo rimarrà Zlatan Ibrahimovic. I primi approcci con i suoi agenti ci sono già stati, Ben Yedder sarebbe entusiasta ma al momento è totalmente concentrato sul progetto Siviglia. Il Milan andrà a rivederlo e farà le sue valutazioni. Un nome in più sulla lista di Leo...