Due giovani interessanti, due nomi sul taccuino. Protagonisti stasera di una delle sfide più sentite al mondo, il derby di Belgrado, tra Partizan Belgrado e Stella Rossa. Un match che vale la semifinale di Coppa di Serbia, una sfida che ti tempra, che ti fa crescere, che ti prepara al grande salto. Lo sanno bene Zeljko Gavric e Veljko Nikolic, che questa sera avranno gli occhi di tutti addosso. Anche degli scout del Milan, che secondo Telegraf.se saranno a Belgrado per osservarli da vicino.



GAVRIC - Esterno d'attacco classe 2000, il ragazzo di Ugljevik, cresciuto dalle parti di Bijeljina (come Jovic, attaccante del Real Madrid obiettivo del Milan) sta vivendo una stagione convincente, con 7 gol e 5 assist in 20 partite di campionato. Prodotto del settore giovanile della Stella Rossa, è rientrato a casa-base lo scorso anno, dopo aver realizzato 16 gol in 44 match con il Grafičar. Stankovic gli ha dato fiducia, il meglio lo riesce a dare partendo a sinistra, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Il suo idolo? Zaha del Crystal Palace.



NIKOLIC - Il ruolo di Veljko Nikolic è quello del trequartista, ma può fare anche l'esterno destro in un centrocampo a 4. Classe 1999, è un classico numero 10, estremamente talentuoso. Si ispira a Stankovic, oggi il suo allenatore. In questa stagione ha realizzato un gol in 9 partite, ma le ultime 8 le ha giocate da titolare.