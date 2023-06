Il Milan fa sul serio per Frattesi. Il primo contatto con il Sassuolo è andato in scena nella giornata di ieri tra il CEO rossonero Furlani e l’amministratore delegato del club neroverde Carnevali.i di euro per il suo gioiello, una valutazione considerata troppo alta dal club rossonero. Furlani proverà a ottenere uno sconto o l’inserimento di contropartite tecniche.L’idea del Milan sarebbe quella di portare Colombo in ritiro, c’è grande fiducia nelle qualità del classe 2002.Un altro giocatore gradito agli emiliani è Maldini.Tra lunedì e martedì le società avranno un nuovo confronto per capire su quali basi sviluppare la trattativa.