Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha parlato della possibilità del Milan di ingaggiare Pulisic: "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali. Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soltanto un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo…"