Milan, Monchi su Lopetegui: 'Non è egoista, sa lavorare con i big e sa gestire la pressione'

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport di Monchi, ex direttore sportivo di Roma e Siviglia, dove ha lavorato con Julen: ""Julen per me ha tre virtù che considero fondamentali per qualsiasi allenatore: grandi qualità professionali, competitività, gestione del gruppo. Quando iniziai a parlare con lui per portarlo al Siviglia fu qualcosa che avvertì immediatamente, e certe qualità non si perdono col tempo, anzi, si consolidano con l’esperienza. Quando poi abbiamo iniziato a lavorare sulla costruzione della squadra, quel Siviglia aveva bisogno di un cambio radicale a livello di uominitra allenamenti e partite, e hanno portato al conseguimento degli obiettivi prefissati".

. Penso al Porto, al Real Madrid, alla nazionale spagnola, al Siviglia, situazioni nelle quali le aspettative sono pane quotidiano. Per questo sono convinto che Julen sia un candidato perfetto per farsi carico dell’esigenza sempre presente in un club come il Milan, uno dei grandi d’Europa".