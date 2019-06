Nella giornata di ieri è andato in scena il blitz di Paolo Maldini a Ibiza. Il direttore tecnico del Milan ha incontrato il terzino sinistro del Real Madrid Theo Hernandez, a testimonianza di come i rossoneri vogliono andare a cercare un nuovo innesto in quella zona del campo. Nei piani del Diavolo ci sarebbe la cessione di Diego Laxalt ma è Ricardo Rodriguez a suscitare maggiore interesse da parte di altri club.



MONTELLA SOGNA RODRIGUEZ - Fu lui a fare il nome di Ricardo Rodriguez a Mirabelli per il Milan. Vincenzo Montella apprezza le qualità in fase d'impostazione dello svizzero, la tranquillità in fase di palleggio che è da sempre una prerogativa del suo calcio. Un gradimento rimasto immutato nel tempo tanto che la Fiorentina sta valutando il nome dell'ex Wolfsburg, specialmente se dovessero arrivare dei segnali da Milano.



LA BUNDESLIGA CHIAMA - Ricardo si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza con alcuni compagni di squadra come Borini. Nessuna decisione presa sul futuro, ma non è da escludere che l'eventuale arrivo di Theo Hernandez lo spinga a riflessioni più attente. Rodriguez è una priorità dello Schalke 04 che da almeno due stagioni prova a strapparlo al Milan. In Bundesliga il terzino classe 1992 ha anche nel Lipsia un altro club interessato, mentre nei giorni scorsi c'era stato anche un sondaggio da parte dell'Arsenal su segnalazione del suo amico Xhaka.