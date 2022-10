Qualcuno l'ha già ribattezzata la gara del cuore, dei ricordi, del grande ritorno. A partire dalle ore 18 di sabato 22 ottobre a San Siro, Milan-Monza rappresenterà però molto di più che il semplice ritorno al Meazza, questa volta da rivali di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Stefano Pioli, che ha ri-perso Mike Maignan, ritrova De Ketelaere e Kjaer e non può fermare la propria rincorsa al Napoli capolista. Raffaele Palladino, invece, vuole cavalcare il successo in Coppa Italia contro l'Udinese per riscattare il passo falso contro l'Empoli e con un Petagna ritrovato.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Monza, con calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 22 ottobre a San Siro sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Colpani, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari.